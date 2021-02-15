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    Isparta'da 1 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

    Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 16:09
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    Isparta'da 1 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

    Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

    Ekiplerin düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda S.K. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelinin üst, eşya ve araç aramasında, aracın bagaj kısmında poşete sarılı vaziyette 313,34 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ve 110 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Yakalanan şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adli işlem başlatılırken S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Isparta da 1 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı #1

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