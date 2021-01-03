Isparta'da 13 gündür aranan kadın ölü bulundu

13 gündür kayıp olarak aranan Gülsüm Doğan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde oturan Gülsüm Doğan, 22 Aralık'ta evinden çıkıp, en son Gökçay Mesire Alanı'nda görüldükten sonra ortadan kayboldu.

Yakınlarının bir daha haber alamayınca yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.

13 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Arama kurtarma ekipleri tarafından devam edilen çalışmaların 13'üncü gününde Gülsüm Dogan'ın cesedi evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

İlk belirlemelere göre elbiselerini serip üzerinde uyur halde AFAD tarafından bulunan Gülsüm Doğan için ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Isparta'da 13 gündür aranan Gülsüm Doğan ölü bulundu VİDEO









