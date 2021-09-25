Aksu ilçesindeki evinden çıktıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Alişan Soylu’nun bulunması için, polis ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

Isparta’nın Aksu ilçesinde ailesi ile yaşayan 17 yaşındaki Alişan Soylu, 23 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktı.

O günden beri Alişan’dan haber alamayan anne Ayşe Dilek Soylu ile baba İsmail Soylu, kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, kayıp Alişan’ı bulabilmek için çalışmalar başlattı.

“TELEFONU ÇALIYOR FAKAT NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Aksu ilçesinde balık havuzlarında işçi olarak çalışan baba İsmail Soylu, oğlunun kaybolmasına ilişkin şu sözleri kullandı:

“Ben işteydim. İşten gelmeden önce evden çıkmış, haber alamıyoruz. Telefonu çalıyor fakat nerede olduğunu bilmiyoruz. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. İçine kapanık, duygusal bir çocuk. Kaybolmadan önceki akşam son konuşmamızda 'Baba ben bir gezip geleceğim' dedi. 10 dakika gezip geldi. Görenler, duyanlar olursa bize ulaşsınlar.”

Isparta’da, 17 yaşındaki Alişan 3 gündür kayıp VİDEO



“HİÇ BÖYLE BİZİ HABERSİZ BIRAKMAZDI”

Anne Ayşe Dilek Soylu ise, "Hiçbir bilgim yok nereye gittiğinden, en son buradan gitti. Bize geri dönüş yapmadı. Hiç böyle bizi habersiz bırakmazdı.” sözlerini kaydetti.

“SAKİN İYİ BİR ÇOCUKTU”

Ailenin ev sahibi Hasan Demiraslan da "Alişan'ı kaybolduğu gün gördüm, kendisi gayet sakin, iyi bir çocuktu. Bana 'Hacı amca ne yapıyorsun, nasılsın' derdi. İçine kapanık, iyi bir çocuk." dedi.

Alişan Soylu'nun, 2020 yılında Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenildi.