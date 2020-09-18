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    Isparta'da 1’i otobüs 3 aracın birbirine girdiği kaza kamerada

    İşçi otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 18.09.2020 - 14:52
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    Isparta'da 1’i otobüs 3 aracın birbirine girdiği kaza kamerada

    Isparta'nın Davraz Mahallesi’nde, alt yoldan kontrolsüz bir şekilde çıkan Mehmet Canser yönetimindeki 32 HK 912 plakalı otomobil, Mustafa Biçer’in kullandığı 32 ABA 523 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle 32 523 plakalı otomobil ise karşı şeritte gelen Erdem Eşmen’in kullandığı 32 AAN 222 plakalı işçi otobüsünün altına girdi.

    1 YARALI

    Kaza sonrası Mehmet Canser aracının içerisine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Canser, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

    Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Isparta'da 1’i otobüs, 3 aracın birbirine girdiği kaza kamerada

    Isparta da 1’i otobüs 3 aracın birbirine girdiği kaza kamerada #1

    Isparta da 1’i otobüs 3 aracın birbirine girdiği kaza kamerada #2

    Isparta da 1’i otobüs 3 aracın birbirine girdiği kaza kamerada #3

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