Isparta'da 20 yıl önceki intihar cinayet çıktı

Bağ evinde tüfekle vurulmuş cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen Urhan Dakduklu'nun, eve hırsızlık amacıyla giren Hüseyin Görenekli tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Isparta'nın Sücüllü köyünde hayvancılık yapan 63 yaşındaki Urhan Daduklu'nun 20 yıl önce kayıtlara intihar olarak geçen ölümü jandarma tarafından aydınlatıldı. Daduklu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

20 yıl önce ölü bulundu

Dakduklu'dan haber alamayan yakınları, 28 Mayıs 2002 tarihinde köy merkezine 2 kilometre uzaklıktaki arazide yalnız yaşadığı bağ evine gitti. Eve giren yakınları Dakduklu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Eve çağırılan emniyet ekiplerinin incelemesi sonucu maktül'ün bir hafta önce öldüğü, göğüs bölgesinden vurulduğu ve kendi silahını kullanarak intihar ettiği değerlendirildi.

İntihar denilerek dosyası rafa kaldırıldı

Urhan Dakduklu toprağa verilirken, dosya ise intihar denilenerek rafa kaldırıldı.

Olayın zaman aşımına uğramasına günler kala, yapılan ihbar üzerine savcılık talimatı ile jandarma dosyayı yeniden incelemeye aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Muhtar Ahmet Tünel'i de yanına alarak bağ evinde ve bölgede inceleme yaptı.

Öldürüldüğü ortaya çıktı

Isparta Savcılığı'nın koordinesinde, jandarmanın titiz çalışması sonucu yürütülen soruşturmada Dakduklu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı.

Jandarma olayla ilgisi olduğu belirlenen ve ilçeye bağlı Kuyucak köyünde oturan Hüseyin Görenekli ve N.K.'yi (44) gözaltına aldı. Hüseyin Görenekli ve N.K.'nin hırsızlık amacıyla 21 Mayıs 2002 tarihinde Urhan Dakduklu'nun evine girdikleri belirlendi. Hüseyin Görenekli'nin çıkan kavgada cinayeti işlediği anlaşıldı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Hüseyin Görenekli suçunu itiraf etti. Adliyeye çıkarılan Görenekli tutuklanırken, N.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İhbar sonucu cinayet ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre, Hüseyin Görenekli'nin olayla ilgili çevrede konuştuğu, bunu duyan kişinin durumu jandarmaya bildirdiği belirtildi. Savcılığın talimatıyla teknik takibe alınan Görenekli’nin, telefon görüşmelerinde de cinayete ilişkin konuşmalar yaptığı ifade edildi.



