Isparta'da 3 gün önce doğum yapan Şeyma apartman boşluğundan düşüp öldü

İkinci çocuğunu 3 gün önce dünyaya getiren genç anne, apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Henüz 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., saat 04.00 sıralarında Isparta Eğirdir'de oturdukları apartmandaki merdivenlerden düştü.

Apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğuna düştüğü fark edilen Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

​Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.