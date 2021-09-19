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    Isparta’da acil servis doktoru darbedildi

    Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli doktor, kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca bir hasta yakını tarafından yumruklandı.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 05:13
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 05:30
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    Isparta’da acil servis doktoru darbedildi

    Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis’in çocuk bölümünde O.M., yakınlarıyla birlikte oğlu M.Y.M.’yi hastaneye getirdi. Bu sırada Dr. Baki Ünlü, kalabalıktan dolayı hasta yakınlarını ‘içeride kalabalık bir şekilde beklemeyelim’ diyerek uyardı.

    KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA SALDIRDI

    Bu uyarının ardından baba O.M., Dr. Ünlü’ye yumruklu saldırıda bulundu. Olay sırasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Isparta’da acil servis doktoru darbedildi-Video

    DOKTOR, DARP RAPORU ALDI

    Fiziksel saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü, darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan O.M.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Isparta’da acil servis doktoru darbedildi #1

    SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Görüntülerde Dr. Baki Ünlü’nün odadan çıktıktan sonra O.M.’nin arkasından geldiği ve yumruk attığı görülüyor. Sağlık ve güvenlik görevlilerinin saldırıya müdahale etmesi de yine görüntülerde yer alıyor.

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    İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: "HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

    Isparta Sağlık İl Müdürü Dr. Mehmet Karaya, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Karakaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “Bugün akşam saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisinde görev yapan meslektaşım Dr. Baki Ünlü’nün bir hasta yakını tarafından darp edildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim."

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