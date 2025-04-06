Isparta'da akaryakıt istasyonunda drift

İHA
Isparta'nın Gönen ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda drift atıldığı ihbarında bulunuldu..
İhbar üzerine trafik ekipleri, harekete geçti.
46 BİN 392 TL İDARİ PARA CEZASI
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden drift yapan sürücüyü tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.
SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU
Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak araç trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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