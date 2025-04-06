Isparta'da akaryakıt istasyonunda drift
İHA

Isparta'nın Gönen ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda drift atıldığı ihbarında bulunuldu..

İhbar üzerine trafik ekipleri, harekete geçti.

46 BİN 392 TL İDARİ PARA CEZASI

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden drift yapan sürücüyü tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor