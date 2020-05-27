Isparta’da alkollü sürücü ağaçla 3 kilometre yol gitti

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından trafiğe çıkan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, para cezası da kesildi.

Erol A.’nın kullandığı 32 AC 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle Isparta'nın Bağlar Mahallesi'ndeki kaldırım üzerindeki ağaca çarptı.

Kazanın ardından çarptığı araç, otomobilin üzerine devrildi.

Aynı zamanda otomobilin lastiği patlarken, yağ haznesi de delindi. Buna rağmen sürücü, üzerine devrilen ağaçla birlikte Gölcük yolu 107'nci Cadde üzerinde seyir halinde gitmeye devam etti.

Çarptığı ağaçla 3 kilometre yol gitti İZLE

3 KİLOMETRE YOL GİTTİ

Yaklaşık 3 kilometre boyunca yola devam eden sürücü, 127'nci Cadde üzerindeki bir site önünde durdu. Burada otomobilin üzerinde bir ağaç olduğunu görenler yardıma gitti ve ağacı yol kenarına indirerek polise haber verdi.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Erol A.’nın 2.52 promil alkol aldığı belirlendi. Gerekli cezai işlemlerinin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1128 TL para cezası uygulandı.