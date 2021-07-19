Alkollü sürücü, alkolmetreye üflemekte güçlük çekti. Ehliyetine el konulan sürücüye 3 bin 836 lira para cezası uygulandı.

Isparta'da polis, gece saatlerinde alkol denetimi gerçekleştirdi.

Durdurulan bir aracın sürücüsü Kenan A., ayakta durmakta zorlanırken, alkolmetreyi de üfleyemedi.

"ÜFLEYEMİYORUM, TIKANIYORUM"

Bunun üzerine aracının otoparka çekileceğini öğrenen Kenan A., polis tanıdığını aramak istedi.

Alkolmetreye üfleyemeyen sürücü, aracının otoparka çekilmesini istemedi. Polisin alkolmetreye üflememesi durumunda 2 yıl ehliyetine el konulacağını söylemesi üzerine Kenan A., “Üfleyemiyorum, tıkanıyorum” dedi.

Isparta'da alkolmetreye üfleyemeyen vatandaş ViDEO

"MAKİNENİZ BOZUK"

Israrla aracının otoparka çekilmemesini isteyen Kenan A., “Benim arabamı bağlamaya hakkınız yok. Devlete para veriyorum. Üflemedim mi, üfledim. Sizin makineniz bozuk.” diye konuştu.

Kenan A.’nın cep telefonuyla bir türlü arayamadığı polis tanıdığına trafik ekipleri ulaştı. Trafik polisi, Kenan A.’ya arkadaşının, alkolmetreye üflememesi durumunda gerekli işlemin yapılmasını istediğini söyledi. Kenan A., arkadaşından gelip, aracını almasını talep etti.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Kenan A.’nın ehliyetine alkolmetreye üflemediği için 2 yıl süreyle el konulurken, 3 bin 836 TL de para cezası uygulandı.

Söz konusu sürücünün aracını polis arkadaşı kontrol noktasından aldı.