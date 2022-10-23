Isparta'da ambulans ile araç çarpıştı: 1 ölü

Hasta taşıyan ambulans, Alibeyköy kavşağında hafif ticari araçla çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin durumunun kritik olduğu belirlendi.

Isparta merkezinde bulunan Alibeyköy kavşağında korkunç bir kaza yaşandı.

S.Y yönetimindeki 32 PR 862 plakalı hasta taşıyan ambulans ile, İlyas K. (56) yönetimindeki 32 HV 573 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra, ambulansta görevli 1 sağlık personeli ile sürücü İlyas K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Havva Avcı’nın (49) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, Bayram Avcı’nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.