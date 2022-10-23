Isparta'da ambulans ve araç çarpıştı

Ambulans ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydan kazada 6 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Isparta Alibeyköy kavşağında bu sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

S.Y'nin yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile 56 yaşındaki İlyas K.'nin sürücülüğünü yaptığı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye; polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin kazazedelere yaptığı ilk müdahalenin ardından; ambulansta görevli 1 sağlık personeli, sürücü İlyas K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Kazazedelerden biri hayatını kaybetti

Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Havva Avcı'nın hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, Bayram Avcı’nın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.







