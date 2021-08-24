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- Isparta’da apartman boşluğuna düşen kedi için halat sistemi kuruldu
Isparta’da apartman boşluğuna düşen kedi için halat sistemi kuruldu
Apartman boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurulan halat sistemi ile yukarı çekilerek kurtarıldı. Operasyon anları, kameraya yansıdı.
- İHA
- 24.08.2021 - 17:02
- Güncelleme : 24.08.2021 - 17:15
Isparta’nın merkez ilçesine bağlı Çünür Mahallesi’ndeki bir apartmanda, oyun oynayan kedi apartman boşluğuna düştü.
Kedinin düştüğü yerden çıkamadığını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kedinin yerini tespit ettikten sonra çalışmalara başladı.
Halat sistemi kurularak kedinin düştüğü yere inen bir itfaiye eri, oldukça dar olan bölgeden geçerek kediye ulaştı.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Kediye ulaşılmasının ardından itfaiye eri ve kedi, halat sistemiyle yukarı çekildi.
Kurtarma operasyonu, saniye saniye kameraya yansıdı.
Kurtarılan kedi taşıma çantasına konularak, sahibine teslim edildi.
Isparta’da apartman boşluğuna düşen kedi için halat sistemi kuruldu VİDEO