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- Isparta'da araçla bahçeye düşen sevgilisini bırakıp kaçtı
Isparta'da araçla bahçeye düşen sevgilisini bırakıp kaçtı
- DHA
- 09.08.2021 - 13:15
- Güncelleme : 09.08.2021 - 13:36
Gece yarısı sıralarında Isparta'daki Yedişehitler Mahallesi'nde 25 yaşındaki Şule E., ana cadde üzerinden sokağa dönüş yaparken fren yerine gaza bastı.
Şule E., kullandığı 34 SA 2298 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.
Otomobil, 2 metre yükseklikten yolun sağındaki evin bahçesine düştü.
ERKEK ARKADAŞI, OLAY YERİNDEN KAÇTI
Gürültüyü duyup evlerinden çıkan vatandaşlar, sürücü Şule E. ile yanındaki erkek arkadaşı Merdan Y.'yi otomobilden çıkardı.
Isparta'da araçla bahçeye düşen sevgilisini bırakıp kaçtı VİDEO
SEVGİLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Merdan Y. uzaklaşırken, adrese çağrılan sağlık ekipleri, yaralı Şule E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
ALKOLLÜ OLDUĞU SÖYLENDİ
Kısa süre sonra geri dönen, kazayı haber alıp gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanı, görgü tanıklarının ifadesi sonrası ortaya çıktı. Merdan Y.'nin alkollü olduğu, bu nedenle otomobili sürücü belgesi olmayan Şule E.'ye verdiği, kazadan sonra da ceza yememek için uzaklaştığı üzerinde duruluyor.
KAÇAK SEVGİLİ, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Merdan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.