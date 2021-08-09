Sevgilisinin kullandığı otomobil bahçeye düşünce kaçan şahıs, daha sonra olaydan yeni haberi olmuş gibi geldi. Gerçeği, görgü tanıkları ortaya çıkardı.

Gece yarısı sıralarında Isparta'daki Yedişehitler Mahallesi'nde 25 yaşındaki Şule E., ana cadde üzerinden sokağa dönüş yaparken fren yerine gaza bastı.

Şule E., kullandığı 34 SA 2298 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.

Otomobil, 2 metre yükseklikten yolun sağındaki evin bahçesine düştü.

ERKEK ARKADAŞI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Gürültüyü duyup evlerinden çıkan vatandaşlar, sürücü Şule E. ile yanındaki erkek arkadaşı Merdan Y.'yi otomobilden çıkardı.

Isparta'da araçla bahçeye düşen sevgilisini bırakıp kaçtı VİDEO



SEVGİLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Merdan Y. uzaklaşırken, adrese çağrılan sağlık ekipleri, yaralı Şule E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

ALKOLLÜ OLDUĞU SÖYLENDİ

Kısa süre sonra geri dönen, kazayı haber alıp gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanı, görgü tanıklarının ifadesi sonrası ortaya çıktı. Merdan Y.'nin alkollü olduğu, bu nedenle otomobili sürücü belgesi olmayan Şule E.'ye verdiği, kazadan sonra da ceza yememek için uzaklaştığı üzerinde duruluyor.

KAÇAK SEVGİLİ, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Merdan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.