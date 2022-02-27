Isparta’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Isparta'da çalıştığı inşaatın 3 katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Isparta Emre Mahallesi 3854 sokak üzerinde bir inşaatın 3. katında çalışan inşaat işçisi Hasan Bulut, tel ile demir bağladığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri asansör boşluğuna düşen Bulut’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.