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    Isparta’da, Atatürk heykelini çalıp hurdacıya satan 4 kişi tutuklandı

    Gökçay mesirelik alanında bulunan, Atatürk'ün bronz heykelini çalıp hurdacıya satan belediyede görevli 4 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 09:21
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    Isparta’da, Atatürk heykelini çalıp hurdacıya satan 4 kişi tutuklandı

    Isparta Belediyesi tarafından Gökçay mesirelik alanına yaptırılan 139,5 kiloluk bronz Atatürk heykelinin yerinde olmadığını fark eden belediye personeli, polise haber verdi.

    Şüphelilerin yakalanması için, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile ortak çalışma başlatıldı.

    PARÇALAYIP HURDACIYA SATTIKLARI BELİRLENDİ

    Heykeli çaldığı belirlenen Isparta Belediyesi’nde görevli A.D., O.Ş., M.A. ve A.İ.K. gözaltına alındı. Atatürk heykelini çalan şüphelilerin, parçaladıktan sonra hurdacıya sattıkları tespit edildi.

    Isparta’da, Atatürk heykelini çalıp hurdacıya satan 4 kişi tutuklandı VİDEO

    HEYKELİ SATIN ALAN ŞÜPHELİLER DE GÖZALTINA ALINDI

    Heykeli satın aldığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Isparta’da, Atatürk heykelini çalıp hurdacıya satan 4 kişi tutuklandı #1

    Esnaf Mahmut Gençay, heykelin uzun süredir bu alanda olduğunu belirterek, "Şu an mevcut yerinde yok. Birileri almış heykeli. Yapanları kınıyoruz. Bu milli bir değerimiz neticede." diye tepki gösterdi.


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