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- Isparta'da bebek arabasının içinden yılan çıktı
Isparta'da bebek arabasının içinden yılan çıktı
Bebek arabasını bankın yanına bırakan anne, geri döndüğünde pusetin içinde yılan gördü. Panik yaratan o anlar kameraya yansıdı.
- 02.06.2022 - 17:44
- Güncelleme : 02.06.2022 - 17:55
Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'ndeki mesire alanında korkunç dakikalar yaşandı.
Bebeği ile parka gelen anne, bebek arabasını bankın yanına bıraktı.
Yılan, bebek arabasına girdi
Çocuğu ile bir süre oynadıktan sonra tekrar arabaya yönelen kadın, yılanla karşılaştı.
DHA'nın aktarımına göre, o esnada paniğe kapılan kadın, bebek arabasını yan devirdi.
Dehşet anlar kamerada
Parktaki vatandaşların da korku yaşadığı olay anı kayda alındı.
Görüntülerde, yılanın bebek arabasından çıkması ve parkta gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.
Isparta'da bebek arabasının içinden yılan çıktı