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    Isparta'da benzinle tutuşturulmak istenen soba evi yaktı

    Isparta'da 2 katlı evde iddiaya göre soba benzinle yakılmaya çalışıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 24.10.2022 - 20:57
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    Isparta'da benzinle tutuşturulmak istenen soba evi yaktı

    Isparta merkeze bağlı Doğancı Mahallesi 2462. Sokak'ta 2 katlı bir evde akşam saatlerinde yangın çıktı.

    Soba benzinle yakılması çalışıldığı sırada ev bir anda alevlere teslim oldu.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü

    İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu yangın yan tarafta bulunan eve sıçramadan söndürüldü.

    İHA'nın aktardığına göre yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Elif Mercan (45), Melike Nur Mercan ve Veli Mercan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Isparta da benzinle tutuşturulmak istenen soba evi yaktı #1

    Isparta da benzinle tutuşturulmak istenen soba evi yaktı #2

    Isparta da benzinle tutuşturulmak istenen soba evi yaktı #3

    Isparta da benzinle tutuşturulmak istenen soba evi yaktı #4


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