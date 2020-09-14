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    Isparta’da bir baba zihinsel engelli çocuğunu dövdü

    Yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 zihinsel engelli çocuğundan birini döverken komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülenen 82 yaşındaki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 08:06
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 08:06
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    Isparta’da bir baba zihinsel engelli çocuğunu dövdü

    Dün akşam saatlerinde Isparta’nın Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki bir apartmanın bahçe katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar, pencereden baktıklarında A.A.’nın (82) zihinsel engelli çocuklarından H.A.’yı (61) dövdüğünü gördü.

    A.A.’nın çocuğunu tokatladığı ve üzerine sandalye ile bastırdığını gören vatandaşlar, olayı bir yandan cep telefonuyla kaydederken, diğer taraftan da polise bildirdi.

    POLİS GELDİ, BABA GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi.

    Isparta'da yaşlı adam, zihinsel engelli çocuğunu dövdü İZLE

    Polis, çocuğunu darbettiği görülen A.A.’yı gözaltına aldı.

    DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından da dövülen H.A. ile kardeşleri A.A. (44) ve M.A. (53) devlet korumasına alındı.

    SERBEST KALDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından baba A.A. serbest bırakıldı.

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