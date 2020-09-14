Isparta’da bir baba zihinsel engelli çocuğunu dövdü

Yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 zihinsel engelli çocuğundan birini döverken komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülenen 82 yaşındaki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Isparta’nın Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki bir apartmanın bahçe katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar, pencereden baktıklarında A.A.’nın (82) zihinsel engelli çocuklarından H.A.’yı (61) dövdüğünü gördü.

A.A.’nın çocuğunu tokatladığı ve üzerine sandalye ile bastırdığını gören vatandaşlar, olayı bir yandan cep telefonuyla kaydederken, diğer taraftan da polise bildirdi.

POLİS GELDİ, BABA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi.

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Polis, çocuğunu darbettiği görülen A.A.’yı gözaltına aldı.

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından da dövülen H.A. ile kardeşleri A.A. (44) ve M.A. (53) devlet korumasına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba A.A. serbest bırakıldı.