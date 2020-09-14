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- Isparta’da bir baba zihinsel engelli çocuğunu dövdü
Isparta’da bir baba zihinsel engelli çocuğunu dövdü
- İHA
- 14.09.2020 - 08:06
- Güncelleme : 14.09.2020 - 08:06
Dün akşam saatlerinde Isparta’nın Davraz Mahallesi 3906 sokaktaki bir apartmanın bahçe katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar, pencereden baktıklarında A.A.’nın (82) zihinsel engelli çocuklarından H.A.’yı (61) dövdüğünü gördü.
A.A.’nın çocuğunu tokatladığı ve üzerine sandalye ile bastırdığını gören vatandaşlar, olayı bir yandan cep telefonuyla kaydederken, diğer taraftan da polise bildirdi.
POLİS GELDİ, BABA GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi.
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Polis, çocuğunu darbettiği görülen A.A.’yı gözaltına aldı.
DEVLET KORUMASINA ALINDILAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından da dövülen H.A. ile kardeşleri A.A. (44) ve M.A. (53) devlet korumasına alındı.
SERBEST KALDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından baba A.A. serbest bırakıldı.