Isparta'da bir pide salonunun içindeki mezar görenleri şaşırtıyor

Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi’nde yaklaşık 30 yıl önce pide salonu açan Fatih Ayverdi, iş yerini genişletirken, yan tarafında bulunan bakımsız ve isimsiz mezarı da korumaya almaya karar verdi.

Fatih Ayverdi'nin pide salonu içine dahil ettiği mezarın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında 'Ayırt Dede' adıyla yer aldığı belirlendi.

Fatih Ayverdi'nin bugüne kadar pide salonunun içerisinde koruyup, temizlik ve bakımını da yaptığı mezar, işletmeye gelenleri şaşırtıyor.

"MEZAR 100 YILLIK BİZ SADECE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Pide salonunun bulunduğu yerin geçmişte bir dergaha ait olduğunun söylendiğini belirten Fatih Ayverdi, ilk taşındıklarında alanın bakımsız olduğunu ifade etti.

Ayverdi, mezarı yıkmak yerine korumayı tercih ettiklerini söyleyerek şunları dile getirdi:

Burada bir yatır olduğunu biliyorduk. Etrafı taşlarla çevriliydi, bir mezarlığa benzemiyordu. Üzerinde büyük bir ağaç vardı, onu da kesmedik; pencere açarak dışarıya yönlendirdik. Ağaç zamanla kurudu ama kökünü hâlâ muhafaza ediyoruz. Bu mezarın en az 100 yıllık olduğuna inanıyoruz. İş yerimizi her sabah açarken dua ederiz. Saygımızdan dolayı mezarı temizleyip bakımını yapıyoruz.

Ayverdi, mezarın kayıtlarda “Ayırt Dede” adıyla geçtiğini ancak kimliğin netleştirilmesini istediklerini belirterek, “En azından üzerine bir isim veya bilgi konulmasını istiyoruz. Gelenler de kim olduğunu bilerek Fatiha okusun” dedi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Mezarın, turistlerin de ilgi odağı olduğunu söyleyen Ayverdi, "Gelen müşteri yemeğini yerken bakıyor ve ‘Burası mezar mı?' diyor. İlk önceleri ağacı görünce ‘Bina için ne güzel kesmemişsiniz’ diyorlardı. Mezar olduğunu söylüyorduk. Onlar da bir dua edip gidiyorlardı. 30 yıldır buradayız, bereketi illa ki oluyor. Burası biraz sapak kalıyor. Buraya Antalya’dan İstanbul’dan insanlar geliyor. Merak edip ziyaret ediliyor. Duyan da ondan ona söylüyor. Gelen turistler de oluyor. Buralar biraz daha eski yerleşim olduğu için meraktan ziyaret ediyorlar. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı” diye konuştu.