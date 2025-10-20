Isparta'da devrilen araçtaki 8 aylık bebek ve babası için vatandaşlar seferber oldu Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araca çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralanan baba ve 8 aylık kızı vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Göster Hızlı Özet Yalvaç ilçesinde T.Ç. kontrolündeki araç, park halindeki bir araca çarparak yan yattı.

Kazada baba ve 8 aylık kızı hafif yaralanarak çevredeki vatandaşlar yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Kaza, gece saat 01.45 sıralarında Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (29) idaresindeki 06 FG 7546 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 32 AFA 533 plakalı araca çarpıp yan yattı. VATANDAŞLAR BABA VE KIZI İÇİN SEFERBER OLDU Araçtaki 8 aylık Z.Ç. adlı bebek, çevredeki vatandaşlar tarafından yan yatan otomobilin camından çıkarıldı. Kazada hafif yaralanan baba ise aracın bagaj kısmından çıkarıldı. Yaralı baba ve kızı, çevredeki vatandaşların aracıyla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki araca çarparak devrilmesi, ardından çevredeki vatandaşların 8 aylık bebeği devrilen aracın ön kapı camından kurtardığı anlar yer aldı.

