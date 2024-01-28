Isparta'da direğe çarpan alkollü sürücünün aracı hurdaya döndü Isparta’nın Gelendost ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç direğe çarptı. Meydana gelen kazada Tofaş otomobil hurdaya döndü.

İHA

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyünde dün gece saatlerinde Hasan Can Ç. (22) idaresindeki 32 AAH 703 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tofaş marka araç hurdaya döndü

Araç sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gelendost Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yapılan alkol muayenesinden ise alkollü olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)