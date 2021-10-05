Isparta'da dolandırılan yaşlı adam yine tuzağa düştü

Daha önce kendisini yüklü miktarda mirasa ortak edeceğini söyleyen dolandırıcılara inanan yaşlı adam, bu kez de dolandırıcıları bulma vaadiyle kendisini arayan şahıslar tarafından dolandırıldı.

Isparta Aksu'da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Duvar, 3 yıl önce evinin önüne gelen tanımadığı iki kişi tarafından dolandırılmasıyla gündeme gelmişti.

Kimliği belirsiz kişiler, yardımının karşılıksız kalmayacağı gerekçesiyle yaşlı adama 45 milyonluk bir servete ortak olacağını söyledi.

Duvar, kendilerini Tanrı misafiri olarak tanıtan definecilere, zengin olma hayaliyle inanarak yardımcı olmayı kabul etti.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Eline bir kutu vererek hiç açmaması gerektiğini ve bir süre sonra gelip alacaklarını söyleyen şahıslar, evden ayrıldı. Bir süre sonra telefon görüşmesinde define ile uğraştıklarını söyleyerek 89 bin 925 lira isteyen dolandırıcılar, Duvar'ın parayı yollamasının ardından telefonları bir daha açmadı.

Dolandırıldığını anlayan talihsiz adam, elindeki kutuyla polise başvurdu. Şüphelilerin dekontlarda isimlerinin yazmasıyla kendilerinden şikayetçi olan Mehmet Duvar, olayla ilgili takipsizlik kararı verilince, çaresizce dolandırıcıların insafa gelmesini bekledi.

3 YILDIR KÜSLER

Yaşanan olayın ardından tüm birikimini kaybeden Duvar'ın, eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu.

Eşi tarafından evden kovulan yaşlı kadın, iki katlı evin üst katına yerleşti.

Dolandırıcılık olayından bu yana hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, hayatlarını 3 yıldır küs ve birbirlerinden ayrı bir şekilde geçirmeye devam ediyor.

YİNE DOLANDIRICILARA İNANDI

Yaşlı adam, aradan geçen zamanın ardından kendisine gelen telefonla umutlandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' sözlerine inanan Duvar, bankadan çektiğini 15 bin lirayı havale yoluyla şüphelilere aktardı.

Parayı alan dolandırıcılar, yaşlı adamın telefonlarını bir daha açmadı.

Hemen polise giderek şikayetçi olan Mehmet Duvar'ın ihbarı üzerine polis ekipleri, yakalama çalışması başlattı.

"BİR KEZ DAHA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Yaşadığı talihsiz olayların ardından maddi manevi olarak yıprandığını belirten Mehmet Duvar, "Pazartesi saat 14.00 sıralarında evimde oturduğum esnada telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs, 'Ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp, trilyonlarca lirayı başkalarının hesaplarına aktarmış. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' dediler. Benden bankaya giderek 15 bin lira kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alınacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler.

Ben de istenilen krediyi çektim. Bu esnada telefonda birbirlerine 'komiserim', 'başsavcım' diye hitap eden 3-4 kişiyle konuşuyordum. Bana telefonda 'parayı çektin mi' diye sordular. 'Evet çektim' deyince hemen PTT önüne git orada ATM'ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız' dediler. Ben de denileni yaptım. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum. Para S.A. adında birinin hesabına Bursa ilinde bir ilçeye gitmiş. Polisten bu bilgiye ulaştım." dedi.

"BEN AKILLANMAM"

Yine dolandırıcıların hedefi olmasından dolayı üzüldüğünü söyleyen Duvar, "'Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz' derler ama ben akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kandım hala kendim bile inanamıyorum. O kadar borcum varken şimdi 15 bin lira ve faizi de üstüme yük olarak bindi. Ayda 1500 lira taksitle bu parayı bankaya geri ödeyeceğim. Ben akıllanmam. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor." dedi.

SON OLAYDAN EŞİNİN HABERİ YOK

Daha önceki olay nedeniyle araları açılan ve 3 yıldır konuşmadıkları eşinin son olaydan henüz haberinin olmadığını, öğrendiği takdirde aralarının daha da bozulacağını söyleyen Mehmet Duvar, "Çok üzgünüm." dedi.