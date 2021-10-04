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    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti

    Aynı aileden 3 yer sincabı, yuvalarından çıktığında çekim yapan drone ile karşılaştı. İlk defa drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 13:09
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    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti

    Isparta’da, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği içerisindeki 171 memeli türünde biri olan Anadolu yer sincapları, doğal yaşam alanlarında drone ile görüntülendi.

    Aynı aileden 3 yer sincabı, yuvalarına yakın alana konulan drone ile karşılaşınca bir süre oldukları yerde donakaldı.

    UZUN UZUN DRONE SEYRETTİLER

    Uzun süre drone hareketlerini izleyen yer sincaplarının şaşkın halleri, anbean kameraya yansıdı.

    Yuvalarından çıkıp etrafı kolaçan ettikten sonra uzun uzun drone seyreden yer sincaplarının halleri, izleyenleri gülümsetti.

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti VİDEO

    STEPLERİN SÜRÜLMESİ YAŞAM ALANLARI İÇİN TEHLİKE

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Isparta il sınırları içerisinde yaşayan kemirgenler için en büyük tehlikenin, yaşam alanları olan steplerin sürülmesi ve tarım alanı haline getirilmesi olduğu belirtildi.

    Ayrıca, çiftçiler tarafından kullanılan pestisit-zehirli yemlerin de bu tür için başka bir tehlike olduğu aktarıldı.

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti #1

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti #2

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti #3

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti #4

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti #5

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti #6

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti #7

    Isparta’da, drone gören yer sincaplarının şaşkın halleri gülümsetti #8

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