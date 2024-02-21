Isparta'da dünürlerinin çocuklarını öldüren zanlının cezası belli oldu Alacak meselesinden husumetli olduğu 4 kişiyi öldüren adama çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak adam öldürme suçundan 4 kez ömür boyu müebbet cezası verildi.

DHA

Isparta'da 4 kişiyi öldüren zanlı için mahkeme kararını açıklandı.

Şarkikaraağaç ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Hayrettin Tekeli, husumetli olduğu dünürünün çocukları ve damadıyla karşılaştı.

Olay yerinde öldüler

Tekel, otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alarak Osman, İmran ve Adnan Karakoç'u vurarak öldürdü.

Teslim oldu

Ormana doğru kaçmaya çalışan damat Bedrettin Deniz'i de aynı tüfekle öldüren Tekeli, daha sonra Gelendost İlçe Jandarma Karakolu'na giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.

Tasarlayarak öldürme suçundan dava açıldı

İşlemlerinin ardından tutuklanan Hayretin Tekeli hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Hayrettin Tekeli ile ölenlerin yakınları katıldı.

Alacak meselesinden öldürdü

Sanık Tekeli, öldürdüğü Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz ile alacak anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduklarını, kendisini tehdit ettikleri için öldürdüğünü, pişman olduğunu söyledi.

4 kez ömür boyu hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra savcılığın mütalaasını istedi.

Savcı, sanığın suçunun sabit olduğunu ve 'tasarlayarak öldürme' suçunu 4 kez işlediğini, bu nedenle 4 kez ömür boyu hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Hayrettin Tekeli'ye 4 kişiyi öldürme suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)