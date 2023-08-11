Isparta'da emekli hemşire yüksek kazanç vaadine inandı! 12 bin 500 dolarını kaybetti Emekli hemşire yüksek kazanç ümidiyle tıkladığı internet reklamı hayatını kararttı. Telefonla kendisini arayan dolandırıcılara inanıp 12 bin 500 dolar tutarında kredi çeken kadın, "Paramın geri geleceğini düşünmüyorum. Lütfen bu dolandırıcılara inanmayın, kanmayın." dedi.

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DHA

Yurt genelinde dolandırıcılarla mücadele sürüyor.

Dolandırıcılara göz açtırmayan güvenlik güçleri vatandaşları da sık sık uyarıyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlar her geçen gün ise artırılıyor.

Isparta'da, yaklaşık 31 yıl hemşire olarak çalıştıktan sonra bu yıl başında emekli olan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Zeynep Naile Dilmaç, tek tıkla dolandırıldı.

Geçen yıl evinde oturduğu sırada internette gezinirken küçük yatırımlarla büyük paralar kazanmayı vadeden reklama tıklayarak dolandırılan kadın yaşadıklarını anlattı.

"3 günde iyi kazançtı"

Dilmaç, yaşadıklarını anlatarak, "Kurumsal bir firmanın reklamı gibi görünüyordu. Nedir diye merak ettim tıkladım ve o gün 250 dolar gibi bir meblağ ile yatırım yaptım. 3 gün sonra telefonuma indirdiğim uygulamadan 40 dolar kazandığımı gördüm. 3 günde iyi kazançtı. Paramı çektim ve bir daha ilgilenmedim" dedi.

"25 bin dolar gibi rakamlardan söz ettiler"

Dilmaç, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Emekli ikramiyemi aldıktan sonra eşimin arabasını değiştirmek ve jest yapmak istemiştim ama para yetmeyince yapamamıştım.



Geçen yıl 250 dolardan 3 günde 40 dolar kazanınca bu reklamlar ilgimi çekmeye başlamıştı. İncelemek için girdiğimde önüme bir form çıktı ve onu doldurdum. Her şey böyle başladı.



Ben bu sayfayı ziyaret ettikten sonra telefonla arandım. Arayan numara yurt dışındandı. Bana öncelikle daha önce böyle bir yatırım işine girip girmediğimi sordular. Geçen yıl girdiğimi ve bir yatırım şirketiyle çalıştığımı söyleyince bir hareketlenme oldu onlarda.



Bana daha büyük meblağlarla yatırım yapmam halinde daha çok kazanacağımdan söz etmeye başladılar. 25 bin dolar gibi rakamlardan söz ettiler. Ben o kadar param olmadığını söyledim.

"Bir kadınla muhatap oluyordum"

Telefondaki kişilerin konuşmasına izin vermediğini söyleyen Zeynep Naile Dilmaç, bankalardan 12 bin 500 dolar kredi çektiğini belirterek, şöyle dedi:

Bu parayı da sanal para uygulamasına yatırım olarak aktardılar. Cep telefonumdaki uygulamadan paramın son durumunu görebiliyordum.



Kurban Bayramı öncesi baktığımda hesabımda 45 bin dolar görünüyordu. Yatırım danışmanım olduğu söylenen bir kadınla muhatap oluyordum.

"45 bin doların yerinde de yeller esiyordu"

Bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermek, ailesine sürprizler yapmak için hesabında biriktiğini söylediği 45 bin doların 15 bin dolarını çekmek isteyen Zeynep Naile Dilmaç, sözlerine şöyle devam etti:

Parayı çekmek için işlem yaptığımda sistem reddetti. Bunun üzerine o kadını aradım ve nedenini sordum.



Bana, 'Promosyon kodunu girmeniz lazım' dedi. Ben ‘Öyle bir kod yok’ dediysem de itiraz ettiler ve mutlaka ilk başta verildiği, unutmuş olabileceğimi iddia ederek böyle durumlarda kod satın almam gerektiği; bunun için 4 bin 500 dolar ödeme yapmak zorunda olduğum söylendi.



Baştan beri dolandırıldığımdan şüphe ediyordum ama artık iyice emin olmuştum. Zaten bu girişimimden sonra hesabımdaki 45 bin doların yerinde de yeller esiyordu.

"Resimlerimi internette yayımlayacaklarını belirterek, tehdit ettiler"

Zengin olduğunu düşünürken 4-5 bankaya birden borçlandığını, emekli maaşının çektiği kredilerin taksitlerini ödemeye yetmediğini anlatan Dilmaç, savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.

Şikayetçi olduğunu kendisini dolandıranlarla da paylaştığını anlatan Dilmaç, şunları ifade etti:

Benimle iletişim sağladıkları sosyal medya üzerinden vukuatlı nüfus kayıt örneğimi attılar. Telefonumun tüm uygulamalarına erişim sağladıklarını, telefonda bulunan resimlerimi internette yayımlayacaklarını belirterek, tehdit ettiler. Benim sakıncalı bir fotoğrafım olmadığı için bu blöfü yemedim ve "Elinizden geleni yapın korkmuyorum" dedim.

"İnsanı öyle ikna ediyorlar ki şaşarsınız"

Parasını kaptırmaktan ziyade aldatılmayı hazmedemediğini belirten Dilmaç, şunları söyledi: