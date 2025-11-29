Isparta'da emekli öğretim üyesi ölü bulundu

- Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yeni emekli Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz, Isparta'daki evinde ölü bulundu.
- Temizlikçisi tarafından hareketsiz bulunduğunda sağlık ekiplerine haber verildi.
- Ersöz'ün kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Isparta’nın Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi Serçe Sokak’ta, Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz (59) evinde ölü bulundu.
TEMİZLİKÇİ FARK ETTİ
Ersöz’ün temizlikçisi Müzeyyen İ., saat 12.00 civarında Ersöz’ün uyuduğunu ve ilaçlarını aldığını gördüğünü, saat 16.00 sıralarında ise hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
KRONİK HASTALIKLARI VARDI
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ersöz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ersöz’ün tansiyon, kalp ve şeker hastalıkları bulunduğu öğrenildi.
Ersöz’ün cansız bedeni Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.