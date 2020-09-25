Isparta'da eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi

2 yıl önce eşi Ümmühan Taşpınar'ı eşarpla boğarak öldüren Emrah Taşpınar, ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. 'Takdir mahkemenindir' diyen zanlıya indirim uygulanmadı.

Isparta'da kamyon şoförü Ferhat Taşpınar, 16 Ekim 2018 günü akşamı Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Ümmühan Taşpınar'ın kaybolduğu ihbarında bulundu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelenerek Ferhat Taşpınar'ı gözaltına aldı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ferhat Taşpınar sorgusunda, 15 Ekim Pazartesi günü eşini eşarpla boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını söyledi.

Ferhat Taşpınar'ın ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan ekipler, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında Ümmühan Taşpınar'ın cansız bedenini buldu.

GENÇ ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Ferhat Taşpınar, tutuklanarak Keçiborlu K2 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2 çocuk annesi Ümmühan Taşpınar'ın cenazesi ise Burdur'da toprağa verildi.

CEZASI VERİLİRKEN İNDİRİM UYGULANMADI

Ferhat Taşpınar'ın yargılanmasına, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son duruşmaya Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS YATACAK

Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen Ferhat Taşpınar, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.







