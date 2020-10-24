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    Isparta'da eski kocasını öldürdükten sonra yaktı

    Isparta’nın Senirkent ilçesinde bir kadın tartıştığı eski kocasını önce tüfekle öldürdü, daha sonra yaktı.
    • İHA
    • 24.10.2020 - 13:50
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 14:20
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    Isparta'da eski kocasını öldürdükten sonra yaktı

    Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde yaşayan 40 yaşındaki Emel G. ile eski eşi 45 yaşındaki Ramazan Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    CESEDİNİ YAKTI

    Sağlık ekipleri, Ramazan Yılmaz’ın 2 parçaya ayrılmış ve yakılmış haldeki cesediyle karşılaştı.

    Jandarma ekipleri Emel G.'yi gözaltına alırken, Ramazan Yılmaz’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

    Isparta da eski kocasını öldürdükten sonra yaktı #1

    Isparta da eski kocasını öldürdükten sonra yaktı #2

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