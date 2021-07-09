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    Isparta’da evde yarasa paniği

    7 katlı bir binanın 4’üncü katına pencereden giren ve stor perdeye saklanan yarasa, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 13:14
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    Isparta’da evde yarasa paniği

    Isparta’da evin içinde arasa sesi duyan ev sakinleri, panik yaşadı.

    Ailenin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    EVDEN ÇIKARILDI

    Ekipler, yaptıkları araştırmada yarasanın stor perdeye saklandığını tespit etti.

    Yarasayı saklandığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri, pencereden yaşam alanına saldı.
    Isparta’da evde yarasa paniği #1

    Isparta’da evde yarasa paniği #2

    Isparta’da evde yarasa paniği #3

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