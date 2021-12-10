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- Isparta'da evleri küle dönen aile gözyaşlarına boğuldu
Isparta'da evleri küle dönen aile gözyaşlarına boğuldu
Direkli köyünde prizden çıktığı düşünülen yangında, müstakil ev küle döndü. Evde yaşayan 3 kişilik aile ise yanan evlerini gözyaşları içinde izledi.
- İHA
- 10.12.2021 - 11:16
- Güncelleme : 10.12.2021 - 12:27
Isparta’nın Direkli köyünde, 3 kişinin yaşadığı müstakil evde, prizden çıktığı düşünülen yangın meydana geldi.
Alevlerin kısa sürede etkisi altına aldığı evde yaşayanlar zorlukla dışarı çıktı.
6 İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahale ettiği alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.
Isparta'da evleri küle dönen aile gözyaşlarına boğuldu ViDEO
AİLE GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Bu anları çaresizce izleyen 3 kişilik aile ise gözyaşlarına boğuldu.
Evleri gözlerinin önünde küle dönen aileyi komşuları teselli etmeye çalıştı.
EV KÜLE DÖNDÜ
Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.