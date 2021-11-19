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- Isparta'da fotoğraf paylaşıp fuhşa yönelen şahıslar yakalandı
Isparta'da fotoğraf paylaşıp fuhşa yönelen şahıslar yakalandı
Sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaşarak cinsel ilişki teklifinde bulunan 25 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.
- İHA
- 19.11.2021 - 15:47
- Güncelleme : 19.11.2021 - 15:49
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Siber Suçlar Şube Müdürlükleri, fuhşa yönelik koordineli çalışma yürüttü.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, sosyal paylaşım sitelerinde siber devriye gerçekleştirildi.
FOTOĞRAF PAYLAŞIP CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİLER
Çalışmalar sırasında Fatih, Bahçelievler ve Yedişehitler mahallelerindeki ikametlerinden sosyal medyaya giren ve fotoğraf paylaşarak muhataplarına, cinsel ilişki teklifinde bulunan kişiler tespit edildi.
25 KİŞİYE ADLİ İŞLEM
Aralarında kadın, erkek ve trans bireylerin de bulunduğu 25 kişi, ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Şahıslara adli işlem uygulandı.