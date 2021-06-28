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    Isparta’da freni boşalan araç baraja uçtu

    Park edilen aracın frenleri patlayınca araç, baraja uçtu. Çağrılan çekici ile araç düştüğü yerden çıkarıldı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 17:52
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    Isparta’da freni boşalan araç baraja uçtu

    Isparta-Antalya karayolunun 60’ıncı kilometresinde bulunan Karacaören Barajı’nda balık tutmaya giden Emre Sezer, otomobilini park etti.

    Bir süre sonra freni boşalan otomobil kaymaya başladı.

    Araç hızla suya gömüldü.

    Balık tutarken otomobilinin baraja uçtuğunu gören Sezer, çekiciyi aradı.

    BARAJA GİRDİ

    Sezer, yüzerek baraja girerek vincin halatını araca bağladı.

    Araç gömüldüğü sudan çekilerek kurtarıldı.

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    KAMERAYA YANSIDI

    Çekiciye yüklenen araçta maddi hasar meydana geldi.

    Otomobilin sudan çıkarılma anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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    Isparta’da freni boşalan araç baraja uçtu #3Isparta’da freni boşalan araç baraja uçtu #4

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