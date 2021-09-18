Isparta'da freni boşalan otomobili esnaf durdurdu

Market sahibi el freni çekilmeyi unutulmuş bir otomobili, başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşıyla birlikte araya girerek durdurdu.

Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde market işletmeciliği yapan Süleyman Bargın, akşam saatlerinde dükkanında arkadaşlarıyla çay içtiği esnada bir otomobilin geri geri geldiğini fark etti.

Aracın içinde sürücü olmadığını gören Bargın, otomobili durdurmak için yola atlayarak başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşının da yardımıyla durdurdu.

"CAN HAVLİYLE ARACI TUTTUK"

Olay anını anlatan Süleyman Bargın, “Akşam vakti dükkanın önünde çay içiyorduk. Müşteriler için yoğun bir vakitti. Bir tane araç geldi, sürücüsü içeri girdi alışveriş yaparken arkasına bir motosiklet yanaştı. Aracın geri geri geldiğini gördüm, o anda motosiklete çarpmaması için sürücüsünü uyarmaya doğru gittiğimde sürücünün olmadığını gördüm.

Can havliyle arkadaşımla beraber aracı tuttuk. Diğer müşterinin aracına çarpacaktı. Onu önledik. Ama biz de iki araç arasında sıkışabilirdik. Aracı tuttuktan sonra Allah’a şükür herhangi bir can ve mal kaybı olmadı” diye konuştu.

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O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin geri geri hareket etmesinin ardından Bargın’ın dükkanından yola atlayarak aracı durdurmaya çalıştığı, bu sırada başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşının yardıma geldiği görülüyor.

İkilinin gayreti sonucu otomobilin diğer araca çarpmadan durdurulması büyük bir kazayı önledi.



