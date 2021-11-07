Isparta'da gece kulübünde kavga: 4 yaralı

Yalvaç ilçesinde bir gece kulübünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Tabaklar Mahallesi’ndeki bir gece kulübünde İsmail Yanarataş, Osman Gazi Kondal ile Mustan Mert, oğulları Halil ve Bekir Mert, İlhan Ayan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

BIÇAKLA KARŞI GRUBA SALDIRDILAR

İddiaya göre olayın büyümesi üzerine İsmail Yanarataş ve Osman Gazi Kondal, üzerlerinde bulunan bıçakla karşı gruba saldırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda Mustan Mert, oğulları Halil ve Bekir Mert ile İlhan Ayan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Saldırganlar ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı.