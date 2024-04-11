Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü Isparta'da gece kulübünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Isparta merkez Gülistan Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde Galip K. ile Mehmet Çuhadar (39) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar'a ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Çuhadar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü emniyet şeridi ile kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)