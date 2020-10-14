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    Isparta’da genç kadının katili cinayeti itiraf etti

    Isparta’da 23 yaşındaki genç kadının bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı,
    • İHA
    • 14.10.2020 - 07:20
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    Isparta’da genç kadının katili cinayeti itiraf etti

    Isparta’nın Anadolu Mahallesi 131. Cadde’de ikamet eden Gamze Esgicioğlu (23), sabaha karşı evinde bıçaklanarak öldürüldü.

    Olayın ardından polis, evde bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

    3’Ü SERBEST KALDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gamze Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. adliyeye sevk edildi.

    Savcılıktaki ifadelerinin ardından M.K., H.Y. ve İ.O.B. serbest bırakıldı. Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Hasan B. adliye çıkışında bir gazetecinin "Sevgilinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.

    Isparta’da genç kadının katili cinayeti itiraf etti #1

    “BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ, ELİNDEN TUTUP GERİ ÇEVİRDİM”

    Öte yandan Hasan B.’nin adliyedeki ifadesinde sevgilisi Gamze Esgicioğlu ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Üzerime bıçakla geldi, bende elinden tutarak bıçağı geri çevirdim o sırada vücuduna saplandı.” dediği öğrenildi.

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    Isparta’da genç kadının katili cinayeti itiraf etti #3

    Isparta’da genç kadının katili cinayeti itiraf etti #4

    Isparta’da genç kadının katili cinayeti itiraf etti #5

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