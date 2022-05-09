Eğirdir ilçesinde, kontrolden çıkıp Eğirdir Gölü’ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralı kurtuldu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Akpınar Köyü Kavşağı eski Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi karşısında Konya'dan Isparta’ya seyir halindeki Berke Öztürk (23) yönetimindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı.

Sürücüyü çevredekiler kurtardı

Taklalar atan otomobil, Eğirdir Gölü’ne uçtu. Sürücü Berke Öztürk çevreden yetişenlerin yardımı ile gölden çıkarıldı.

Otomobilde bulunan Gülçin Özden (19) ise kaza sırasında savrularak göl kenarındaki kayalıkların üzerine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Gülçin Özden ile Berke Öztürk, Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Isparta'da göle uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı VİDEO













