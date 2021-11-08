Isparta'da günlerdir kendine zarar veren eşek, tedaviye alındı

Başını evlerin duvarlarına vurarak kendine zarar veren sahipsiz eşeğe, tedavi altına alınmasının ardından teşhis konuldu. Eşeğin yetersiz beslendiği ve solunum sisteminin bozulduğu belirlendi.

Isparta Yalvaç'ta Korukaya köyü sakinlerinin çarşamba gününden itibaren evlerin duvarlarına başını çarparak kendisine zarar verdiğini söylediği eşek, ekiplere bildirildi.

Kendisine zarar veren eşek, ekipler tarafından tedaviye alındı.

Yalvaç'ta veteriner hekim ile temas kuran ekipler eşeğin sağlık durumu kontrol ettikten sonra hayvan bulunduğu yerden kaldırılarak, tedavi edilmek üzere kent merkezindeki özel bir çiftliğe götürüldü.

YETERSİZ BESLENME SORUNLARI ÇIKTI

Çiftlikte, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde görevli bir veteriner hekim tarafından detaylı sağlık durumu incelenen eşeğin tedavisine başlandı.

Eşeği muayene eden veteriner hekim Askeri Doğan, hayvana yetersiz beslenme nedeniyle dolaşım ve solunum sistemi bozukluğu teşhisi konulduğunu anlattı.

SERUM TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Hastalandığı için eşeğin tırnaklarında ve gözlerinde rahatsızlıklar meydana geldiğini dile getiren Doğan, hayvana serum tedavisi gerektiğini söyledi.

Isparta'da adı açıklanmayan bir hayvanseverin çiftliğine yerleştirilen eşeğin tedavi sürecinde sağlıklı beslenmesinin sağlanıp, iyileşmesi hedefleniyor.





