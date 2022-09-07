Isparta’da, hamile kadını öldüren şahıs: Bir erkeğe dikkatli baktı

7 aylık hamile kadını pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezen’in ifadesi ortaya çıktı. Gezen’in cinayeti, bir erkeğe dikkatli baktı diye çıkan kıskançlık kavgası nedeniyle işlediği öğrenildi.

Isparta’da, Yazısöğüt köyü yakınlarında 1 Mart’ta, eşinden boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa (24), yaklaşık 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Otomobilde çıkan tartışmanın ardından Karabuğa’yı göğsünden vuran Gezen, hamile kadını otomobille Isparta Şehir Hastanesi'nin acil servis girişine bırakıp kaçtı.

Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianame hazırlandı

DHA’nın haberine göre; Şehmuz Gezen hakkında ‘gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Gezen'in ifadelerine yer verildi. Gezen, olay günü araçla gezmeye çıktıklarını, Ayazmana mesirelik alanında 3 alkollü içki içtikten sonra cezaevi yanındaki benzinlikten aracına yakıt alıp tekrar Ayazmana tarafına geldiklerini anlattı. Bir süre sonra Yazısöğüt köyü mevkisine giderek arabayı park ettiğini ve 2 alkollü içecek daha içtiğini belirten Gezen, Karabuğa ile konuşmaya başladığını söyledi.

“Benzinlikte bir erkeğe dikkatli baktı”

Karabuğa'nın benzinlikte bir erkeğe dikkatli bakması sonucunda kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ifade eden Gezen, sinirlenerek araçtan çıktığını, yanına aldığı pompalı tüfekle şoför kapısından içeriye 2 el ateş ettiğini söyledi.

‘Bir anlık öfke’

Raziye Karabuğa'yı vurduktan sonra hastaneye götürdüğünü aktaran Gezen, görevlilerin hamile kadını sedyeyle taşırken kendisinin hastaneden ayrıldığını kaydetti.

İddianamedeki ifadesinde Sehmuz Gezen, tüfeği çöp kutusuna attıktan sonra polise yakalandığını belirterek pişman olduğunu ve olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini söyledi.

Davanın ilk duruşması 9 Eylül'de görülecek.