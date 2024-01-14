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Isparta'da hırsızın keşif anları kameraya yansıdı

Isparta'da hırsızın keşif anları kameraya yansıdı Isparta'da bir evden ziynet eşyası çalan hırsızın ev çevresinde keşif yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.