Isparta merkez Turan Mahallesi'nde 10 Ocak gecesi ev sahipleri olmadığı sırada dubleks dairenin birinci katının penceresini tornavida ile açarak içeri giren hırsız, 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı.
Olayın ardından harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 116 saatlik kamera incelemeleri ve 8 kilometrelik takip sonucunda şüpheli M.D.'nin kaldığı adresi tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli M.D., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Keşif anları kamerada
Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde şüphelinin evin çevresinde 5 defa dolanarak keşif yaptığı, başında kapüşon, yüzünde maske, elinde siyah eldiven bulunduğu görüldü.
Şüphelinin arkasını kontrol ederek uzaklaştığı an ve eve girişi de kayıtlarda yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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