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Isparta'da hırsızlar çaldıkları 1 milyon liralık bakır kablo ile suçüstü yakalandı

Isparta'da hırsızlar çaldıkları 1 milyon liralık bakır kablo ile suçüstü yakalandı Isparta'da fabrikadan 1 milyon liralık bakır kablo çalan hırsızlar çaldıkları malzemelerle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki araçlarına gitmeye çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.