Isparta'da hırsızlar çaldıkları 1 milyon liralık bakır kablo ile suçüstü yakalandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde geçtiğimiz günlerde Ö.B. ve E.A. isimli şüpheliler, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya girerek yaklaşık 1 milyon değerinde bakır kablo çalıp kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Suç Araştırma Timi ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler şüphelilerin tel örgüleri keserek fabrikaya girdiğini tespit etti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Yapılan araştırmalarda olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta araziye gizlenmiş bir araç bulundu.
Şüphelilerin kaçış planı yaptığı değerlendirilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Şüpheliler suç aletleriyle birlikte aracın yanına geldikleri sırada jandarmanın dur ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Kısa süren takip sonucu 2 şüpheli de yakalandı.
BURSA'DAN GELMİŞLER
Yakalanan şüphelilerin Bursa'dan hırsızlık amacıyla Isparta'ya geldikleri belirlendi.
Çalınan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki bakır kablolar işletme sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan Ö.B. ve E.A. adlı zanlılar ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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