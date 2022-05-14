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    Isparta'da hortum: Vatandaşların paniği kamerada

    Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde yaşanan hortum nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kısa sürede etkisini gösteren hortum anı kameraya yansıdı.
    • 14.05.2022 - 16:59
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    Isparta'da hortum: Vatandaşların paniği kamerada

    Isparta'nın Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde dün öğlen saatlerinde hortum çıktı.

    Alınan bilgiye göre kısa süre içerisinde etkisini fazlaca gösteren hortum paniğe neden oldu.

    O anlar kamerada

    DHA'nın aktarımına göre, bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kamera kayıtlarında, hortumu fark edenlerin iş yerlerine girdiği, paniklediği ve bu sırada bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görüldü.

    Isparta da hortum: Vatandaşların paniği kamerada #1

    Isparta da hortum: Vatandaşların paniği kamerada #2

    Isparta da hortum: Vatandaşların paniği kamerada #3

    Isparta da hortum: Vatandaşların paniği kamerada #4

    Isparta da hortum: Vatandaşların paniği kamerada #5

    Isparta da hortum: Vatandaşların paniği kamerada #6

    Isparta da hortum: Vatandaşların paniği kamerada #7


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