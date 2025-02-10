İHA
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında durdurdukları iki araçta arama yaptı.
Aramada 230 ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek yatağı ele geçirildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili N.G., R.B., A.B. ve F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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