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Isparta'da iki araçta yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

Isparta'da iki araçta yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi Isparta'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki araçta 230 adet ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek yatağı ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi tutuklandı