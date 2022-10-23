Isparta'da iki tırdan motorin çalan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da iki tırdan motorin çalan 2 şüpheli tutuklandı

Gönen ilçesinde iki tırın yakıt deposundan motorin çaldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Baladız Mahallesi'nde bir iş yerinin otoparkında park halindeki tırların deposundan motorin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yakıt çalmak için kullandıkları pompa düzeneği ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alındı

295 litre motorin çaldıkları öne sürülen E.D. ve H.H.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.