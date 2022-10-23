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    Isparta'da iki tırdan motorin çalan 2 şüpheli tutuklandı

    Gönen ilçesinde iki tırın yakıt deposundan motorin çaldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.
    • 23.10.2022 - 05:06
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    Isparta'da iki tırdan motorin çalan 2 şüpheli tutuklandı

    Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Baladız Mahallesi'nde bir iş yerinin otoparkında park halindeki tırların deposundan motorin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yakıt çalmak için kullandıkları pompa düzeneği ele geçirildi.

    2 kişi gözaltına alındı

    295 litre motorin çaldıkları öne sürülen E.D. ve H.H.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Tutuklandılar

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Isparta da iki tırdan motorin çalan 2 şüpheli tutuklandı #1


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