Isparta'da kadın cinayeti: Eşini çocuklarının gözü önünde vurarak öldürdü

Isparta’da tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı kocanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Isparta'nın Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evli ve iki çocuk sahibi çift 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı.

Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık’ı(40) silahla vurdu.

Çocukları ambulansı aradı

Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yadigar I. Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan jandarma ekipleri kaçan Sezer Işık’ı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.





