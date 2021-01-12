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    Isparta'da kaldığı apart dairede ölü bulundu

    Yaşadığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan 42 yaşındaki Gökhan E., otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 21:51
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    Isparta'da kaldığı apart dairede ölü bulundu

    Isparta'nın Kafeler Caddesi’nde bulunan bir apartın 2'nci katında yaşayan Gökhan E.'den bir süre haber alamayan apart sahibi, zile bastı ancak kapı açılmayınca daireye girdi.

    KAFASINDA POŞET İLE BULUNDU

    Gökhan E.’yi kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz yatarken bulan apart sahibi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daireye gelen sağlık ekipleri, Gökhan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek bilgi alırken, yapılan incelemenin ardından Gökhan E.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Isparta da kaldığı apart dairede ölü bulundu #1

    Isparta da kaldığı apart dairede ölü bulundu #2

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