Isparta’da katil zanlısının gözyaşları

Tartıştığı 20 yaşındaki genci öldüren katil, amcasının evinde saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında katil zanlısı gözyaşlarına hakim olamadı.

Isparta’nın Yakaören köyündeki dağlık bölgede bulunan kulübede dün sabah saatlerinde karşılaşan Hayri Akyürekli ile Ramazan Kurt (20) arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında Hayri Akyürekli, belinden çıkardığı silahla Kurt’u vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedini sürükleyerek dere kenarına götürmeye çalışan Hayri Akyürekli, çevredeki vatandaşların onu görmesi üzerine aracı ile olay yerinden kaçtı.

OTOPSİNİN ARDINDAN DEFNEDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan Kurt’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Yakaören köyünde defnedildi.

AMCASININ EVİNDE BATTANİYEYE SARILI BİR HALDE YAKALANDI

Katil zanlısı Hayri Akyürekli, cinayet işledikten sonra Yakaören köyündeki amcasının evine gitti.

Evin çatı kısmında battaniyeye sarılı bir halde saklanan katil zanlısı, JASAT ekiplerinin başarılı çalışması sonrası 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Katil zanlısının cinayet sırasında kullandığı silahı ise evin bahçesindeki köpek kulübesine sakladığı öğrenildi.

AMCA VE YENGE 18 YIL HÜKÜM ALAN BAŞKA BİRİNİ DAHA EVİNDE SAKLADI

JASAT ekipleri dün gerçekleşen cinayeti araştırırken, amca ve yengenin uyuşturucu madde temin etme ve başkasına sağlama suçundan 18 yıl hüküm alan, aynı zamanda cezaevinden kaçan R.K isimli suçluyu iki buçuk ay evde sakladığını öğrendi.

R.K., JASAT ekiplerince cinayet zanlısı Hayri Akyürekli’nin amcasının evinde bulunan ahırda yakalanıp gözaltına alındı.

R.K. bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Katil zanlısı dün adli işlemleri için karakola götürüldükten sonra bugün sabah saatlerinde amcası Hasan Akyürekli, ve yengesi Ayşegül Akyürekli ile birlikte adliyeye getirildi.

Adliyeye getirilirken gözyaşlarına hakim olamayan katil zanlısı Hayri Akyürekli ile amcası ve yengesinin mahkemesi devam ediyor.