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    Isparta'da kayıp Alzheimer hastası dağda bulundu

    Dün akşam evden ayrılarak haber alınamayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, dağlık bir bölgede bulundu.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 17:15
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    Isparta'da kayıp Alzheimer hastası dağda bulundu

    Isparta'daki Side Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, 5 çocuk babası Hakkı Uluışık, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı.

    Uluışık'ın evden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı.

    Kızı Gülsüm Uluışık'ın polise kayıp müracaatında bulunmasının ardından ekipler harekete geçti.

    KAMERALARDAN BULUNDU

    Hakkı Uluışık'ın en son evden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, kaybolduğu günün gecesi saat 00.30 sıralarında Sidre Tepesi dağlık alana doğru gittiğini tespit etti.

    KAPININ ÜSTÜNDEN ATLADI

    Görüntülerde evin demir sokak kapısını açmaya çalışan ancak başarılı olamayan Hakkı Uluışık'ın kapı üzerinden atlayıp, gözden kaybolduğu belirlendi.

    BULUNDU

    Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, saat 11.00 sıralarında Darıderesi dağlık alanda Hakkı Uluışık'a ulaştı.

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakkı Uluışık, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

    Isparta da kayıp Alzheimer hastası dağda bulundu #1

    Isparta da kayıp Alzheimer hastası dağda bulundu #2

    Isparta da kayıp Alzheimer hastası dağda bulundu #3

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