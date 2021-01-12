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- Isparta'da kayıp Alzheimer hastası dağda bulundu
Isparta'da kayıp Alzheimer hastası dağda bulundu
- DHA
- 12.01.2021 - 16:50
- Güncelleme : 12.01.2021 - 17:15
Isparta'daki Side Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, 5 çocuk babası Hakkı Uluışık, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı.
Uluışık'ın evden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı.
Kızı Gülsüm Uluışık'ın polise kayıp müracaatında bulunmasının ardından ekipler harekete geçti.
KAMERALARDAN BULUNDU
Hakkı Uluışık'ın en son evden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, kaybolduğu günün gecesi saat 00.30 sıralarında Sidre Tepesi dağlık alana doğru gittiğini tespit etti.
KAPININ ÜSTÜNDEN ATLADI
Görüntülerde evin demir sokak kapısını açmaya çalışan ancak başarılı olamayan Hakkı Uluışık'ın kapı üzerinden atlayıp, gözden kaybolduğu belirlendi.
BULUNDU
Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, saat 11.00 sıralarında Darıderesi dağlık alanda Hakkı Uluışık'a ulaştı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakkı Uluışık, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.