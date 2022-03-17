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    Isparta’da kaza: 2 yaralı

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meyana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 22:15
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    Isparta’da kaza: 2 yaralı

    Isparta'da saat 17.00 sıralarında Eğirdir sanayi kavşağında, yolun sağ tarafında beklemekte olan otomobil sürücüsü 77 yaşındaki Ali T. kavşaktan dönüş yapmak için yola çıktığı sırada Ramazan E. kontrolündeki tır ile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle Ali T.’nin kullandığı otomobil ağır hasar alırken kazayı görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan otomobilde bulunan 77 yaşındaki Ali T. ve yanındaki 70 yaşındaki Ayşe T.’nin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Yaralılardan Ali T.’nin hayati tehlikesinin olması sebebiyle Isparta’ya sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Isparta’da kaza: 2 yaralı #1

    Isparta’da kaza: 2 yaralı #2


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